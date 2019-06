Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátráme po 33letém muži

RYCHNOVSKO - Muž pobývá neznámo kde.

Rychnovští policisté pátrají po 33letém muži z Rychnovska, na kterého Okresní soud Pardubice v těchto dnech vydal příkaz k zatčení kvůli krádeži, které se na začátku března letošního roku dopustil v Pardubicích. Krádeže se dopustil přesto, že byl v posledních třech letech za obdobný čin odsouzen. Pátrači prověřili všechna možná místa, kde by se mohl ukrývat. Rodina ani jeho známí o něm také nic nevědí. Snad by se mohl pohybovat na Královéhradecku či Pardubicku.

Jelikož je pátrání zatím bezvýsledné, obracíme se na veřejnost s žádostí o pomoc. Kdo by mohl k hledanému muži poskytnout jakoukoliv informaci, zavolejte na linku 158 nebo se přihlaste na jakékoliv policejní služebně.

Podrobné informace k hledanému muži zde. Pokud odkaz nebude fungovat, bylo pátrání již odvoláno.

por. Iva Kormošová

13.6.2019, 13.50

