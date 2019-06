Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pád cyklisty

HRADECKO - Na vině je alkohol.

Dnes ráno krátce po třetí hodině dopravní policisté vyjížděli do Hradecké ulice, kde nedaleko vědecké knihovny havaroval cyklista. Muž ve věku 38 let vlivem své podnapilosti nezvládl jízdu a upadl na chodník. Policisté u něho naměřili téměř 1,8 promile alkoholu v dechu. S lehkým zraněním byl muž převezen do nemocnice na vyšetření.

Policisté nehodu po prošetření předají ke správnímu orgánu k dořešení.

por. Iva Kormošová

24.6.2019, 15.15

