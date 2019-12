Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nehoda na I/35

HRADECKO - Předjíždění v zákazu a pod vlivem alkoholu.

Dopravní policisté v sobotu 21.12. v jednu hodinu po půlnoci vyjížděli k dopravní nehodě, která se stala na silnici I/35 v obci Sadová. K nehodě došlo pravděpodobně tak, že řidič osobního vozidla značky Škoda Octavia jedoucí směrem na obec Lípa předjížděl v úseku, kde je zákaz předjíždění, před sebou jedoucí auto značky Hyundai IX, neodhadl vzdálenost a zezadu narazil do něho.

Nikdo z účastníků neutrpěl žádné zranění. Škoda na octavii byla odhadnuta na 20 tisíc a na hyudai 110 tisíc korun. Policisté oba řidiče podrobili dechové zkoušce, jelikož byla u 22letého řidiče octavie pozitivní a to 1,7 promile, zadrželi mu na místě řidičský průkaz, zakázali další jízdu a umístili do cely předběžného zadržení.

Muže ve věku 22 let v nejbližší době čeká obvinění ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let.

por. Iva Kormošová

23.12.2019, 10.45

