NÁCHODSKO – Místo práce hledal, co by odnesl.

Až k náchodskému okresnímu soudu a posléze až do hradecké vazební věznice zavedly v pátek 21. 6. 2019 odpoledne 25letého mladíka jeho aktivity v rozporu se zákonem, které podnikal v uplynulých několika týdnech. Pokud se chtěl mladý muž etablovat na záporného hrdinu, příliš se mu to nevyvedlo. Policie na Náchodsku nyní vyšetřuje dva případy, při kterých se mladý muž dostal za hranu zákona, při obou jej však policisté dopadli. V prvním případě se jednalo odcizení osobního automobilu a v případě druhém o krádež šperků.

Nejprve měl počátkem června 2019 v nočních hodinách pod vlivem omamných látek vniknout na dvůr firmy a snažit se sebrat motocykl, když se mu to nepodařilo, tak si opatřit firemní auto a ujet pryč. Jenže ujel pouze pár kilometrů, pak havaroval a policistům se snažil neúspěšně utéct do lesa. Policie s ním ještě téhož dne zahájila trestní řízení pro zločin krádeže (vzhledem k výši způsobené škody přesahující 100.000 korun) a přečiny poškozování cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí. Celou zprávu najdete zde. V případě druhém si chtěl ve středu 19. 6. 2018 znovu „za pět prstů“ opatřit v jednom náchodském obchodě zlaté přívěsky. Jenže ani tady mu to nevyšlo tak, jak si představoval. Po útěku z prodejny jej v Náchodě v jedné z ulic vypátrala policejní hlídka, doběhla až za několik plotů a zadržela. Mladíka policisté umístili do policejní cely a zahájili proti němu další trestní stíhání, tentokrát pro přečin krádeže. V tomto případě již ale další vyšetřování nebude probíhat na svobodě. Další zastávka tak vedla už jen do Vazební věznice Hradec Králové. Tam bude mladý muž čekat na výsledky vyšetřování. Ty ho mohou zavést až k trestu odnětí svobody na dvě léta až osm let.

