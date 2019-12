Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Kriminalisté objasnili další vraždu

Kraj - Obviněný muž je stíhán vazebně.

Letos již osmý případ vraždy objasnili v uplynulých dnech královéhradečtí kriminalisté. V pátek 29. listopadu 2019 byla policejní hlídka přivolána na základě telefonického oznámení k úmrtí ženy, ke kterému došlo v soukromí jednoho z bytů na Hradecku, v němž bydlela sama. Následně nařízená pitva prokázala skutečnosti svědčící pro násilnou smrt.



Pro kriminalisty nastala tímto okamžikem velice náročná práce, neboť neměli k dispozici žádné poznatky ani jiné informace, které by je přivedly k pachateli.



Díky intenzivní spolupráci a provedeným rozsáhlým šetřením kriminalistů Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje se svými kolegy z územního odboru Hradec Králové se povedlo vytipovat muže, který měl v domě, kde k úmrtí došlo, pronajatý byt a mohl podle dosud zjištěných informací sehrát v tomto případě významnou roli. Kriminalisté zjistili, že muž byl v nedávné době v kontaktu s touto ženou, s níž domlouval záležitosti týkající oprav jejího bytu.



Kriminalistům se podařilo 2. prosince v nočních hodinách muže vypátrat a zadržet až na Hořicku. Muž se v průběhu výslechu k činu doznal.

Podle zjištěných informací se muž do bytu 76leté ženy dostal lstí, s cílem odcizit finanční prostředky. V průběhu návštěvy si žena všimla, že jí vzal peněženku. Po následné rozepři ji fyzicky napadl a z bytu odešel. V důsledku tohoto napadení vznikla ženě poranění neslučitelná se životem.



Kriminalisté kladou 41letému muži za vinu spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. V případě uznání viny mu hrozí trest odnětí svobody v trvání až dvaceti let nebo trest výjimečný. Muž je stíhán vazebně.

por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

4.12.2019; 15 h

