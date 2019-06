Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Krádež elektrokola

HRADECKO - Škoda jde do desetitisíců.

Policisté z obvodního oddělení Hradec Králové 3 řeší od včerejšího dne krádež elektrokola. Majitel kola oznámil, že mu někdo v noci z úterý na středu vnikl na pozemek u jeho rodinného domu v Třebši, kde po rozbití zámku se dostal do kůlny, odkud mu odcizil elektrokolo v hodnotě 55 tisíc korun.

Policejní inspektor zahájil úkony trestního řízení pro přečiny krádež a porušování domovní svobody, za což pachateli hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do 5 let.

por. Iva Kormošová

13.6.2019, 13.20



