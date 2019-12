Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Havárie vozidla

HRADECKO - Mladý řidič utrpěl těžké zranění.

V neděli v 12.30 vyjížděli do obce Kobylice dopravní policisté k havárii osobního vozidla značky Opel Corsa. Nehoda se stala na silnici II. třídy řidiči, který jel směrem na Nechanice. Řidič ve věku 19 let pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy a při průjezdu pravotočivé zatáčky dostal na mokré vozovce smyk. Skončil v pravém příkopu otočený o 180°. Letecká záchranná služba ho s těžkým zraněním transportovala do hradecké fakultní nemocnice. Kvůli zranění nemohli policisté řidiče podrobit dechové zkoušce, proto nařídili odběr krve. Technickou závadu, jako příčinu dopravní nehody, policisté na místě nezjistili a škodu na vozidle odhadli na 25 tisíc korun.

Přesná příčina nehody je v šetření hradeckých policistů.

por. Iva Kormošová

9.12.2019, 14.00

