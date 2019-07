Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Čelní náraz do stromu

RYCHNOVSKO- Zřejmě únava stojí za dopravní nehodou.

Jízda devětasedmdesátileté řidičky skončila dne 23. července 2019 v odpoledních hodinách nárazem do stromu. Za volantem osobního vozu Seat Ibiza seděla žena, která ve směru jízdy od obce Javornice k obci Rychnov nad Kněžnou na silnici II. třídy, zřejmě vlivem únavy přejela do levé části komunikace, a poté vyjela mimo vozovku.



Přivolaní policisté na místě provedli dechovou zkoušku, která byla negativní. Řidička utrpěla lehká zranění a do péče si ji převzali lékaři. Na vozidle vznikla hmotná škoda ve výši zhruba deset tisíc korun.



Veškeré okolnosti dopravní nehody jsou v šetření dopravních policistů.



Mgr. Lucie Konečná

24.7.2019, 12:30 hod.

