Bubeníci roztančili hradecké děti

KRAJ – Preventivní akce vzpomínala na Pomněnkový den.

Královéhradecká sportovní hala Háječek dnes zažila bubenickou show Tokhiho & The Groove Army. Přes 370 dětí z nejrůznějších základních škol na vlastní oči vidělo, jaké to je bubnovat do rytmu a tvořit tak pomyslný orchestr. Tohki za použití trubek dětem ukázal, že jsou součástí společnosti, pomyslného stromu, a vždy, když se před nimi objeví nějaký problém, tak se nemají bát využít vazeb na své blízké a společně jej vyřešit.

Akce byla zaměřena především na rozšíření povědomí dětí o tom, jak probíhá pátrání po ztracených dětech a zkušení kriminalisté z Policejního prezidia jim také zopakovali základní myšlenku celého projektu – všechny problémy mají své řešení a tím určitě není útěk z domu. Samotné představení pak navazovalo na tzn. „Pomněnkový den“, jímž si připomínáme všechny pohřešované děti.

