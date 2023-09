Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Čelní střet

JIČÍNSKO – Dvě osoby předány do péče lékařů.

Dolní Bousov - 22.9.2023V pátek 22. září kolem půl osmé hodiny večerní jel 23letý řidič s automobilem Škoda Fabia po silnici II. třídy ve směru od obce Dolní Bousov na obec Sukorady. Za obcí Dolní Bousov při průjezdu pravotočivou zatáčkou zřejmě nepřizpůsobil rychlost povaze a stavu vozovky, vjel do protisměru, kde se čelně střetl s 39letým řidičem automobilu stejné značky. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče, který vjel do protisměru, a nezletilého spolujezdce z druhého automobilu. Oba byli předáni do péče lékařů. Přítomnost alkoholu u obou řidičů vyloučili policisté provedenou dechovou zkouškou. Technická závada nebyla na místě zjištěna ani uplatněna. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 120 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem šetření jičínských dopravních policistů.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

25.9.2023, 11:30

vytisknout e-mailem