Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátráme po dvou dětech - Aktualizace

HRADECKO - Sourozenci se nevrátili z vycházky.

Aktualizace: Odvoláváme pátrání po sourozencích, kteří byli dnešního dne nalezeni v pořádku.

Děkujeme médiím i veřejnosti za spolupráci.



por. Iva Kormošová, 9.1.2020, 15.15



Policisté od večerních hodin 20.11. pátrají po sourozencích 12leté dívce a 14letém chlapci, kteří byli umístěni v dětském domově v Nechanicích. Ve středu obě děti dostali vycházku, ze které se nevrátily zpět do domova. Policisté po nahlášení vyhlásili okamžitě pátrání. Prověřili bydliště matky, zdravotnická zařízení a další místa, kde by se mohly děti nacházet. Jelikož se je bohužel nepodařilo do současné doby najít, obracíme se na veřejnost s žádostí o pomoc. Pokud je někdo spatří, zavolejte na linku 158 nebo informaci sdělte na jakékoliv služebně.

Podrobné informace zde a zde. Pokud je odkaz nefunkční, pátrání bylo odvoláno.​

Předem děkujeme za spolupráci.

por. Iva Kormošová

25.11.2019, 11.20





vytisknout e-mailem