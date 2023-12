Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krajští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyř cizinců z výtržnictví a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu

PLZEŇ – Mladí muži po předchozí slovní rozepři společně napadli šestačtyřicetiletého muže. Ten po převozu do nemocnice zemřel.

Krajští kriminalisté včera zahájili trestní stíhání cizinců ve věku 23 let, 20 let a 19 let, které obvinili ze spáchání přečinu výtržnictví v jednočinném souběhu s přečinem ublížení na zdraví ve stádiu pokusu spáchaných ve formě spolupachatelství, a trestní stíhání mladistvého cizince ve věku 17 let, který byl obviněn z provinění výtržnictví a z provinění ublížení na zdraví ve stadiu pokusu spáchaných ve spolupachatelství. Stíhaného jednání se dopustili před druhou hodinou ranní dne 3. prosince 2023 na pánských toaletách v hudebním klubu v Plzni. Po předchozí slovní rozepři společně napadli šestačtyřicetiletého muže údery dlaní, pěstmi a kopy. Poškozený upadl do bezvědomí, na místo se dostavila zdravotnická záchranná služba, která prováděla resuscitaci s následným převozem do nemocnice, kde poškozený zemřel. Z důvodu většího množství osob a k udržení veřejného pořádku bylo na místo vysláno několik policejních hlídek. Plzeňští a krajští kriminalisté prováděli rozsáhlé prověřování. Ohledali místo činu a zajistili kriminalistické stopy a výpovědi osob. Byly zadrženy podezřelé osoby. Včera proběhla soudní pitva zemřelého muže. Podle předběžné zprávy ze soudního lékařství bezprostřední příčinou úmrtí byl krevní výron. Fyzický útok nevedl přímo ke smrti poškozeného. Mnohdy taková krvácení totiž nastávají nejen jako následek traumatu, nýbrž i jako následek primárních chorobných změn. Obvinění muži byli propuštěni z policejní cely a jsou stíháni na svobodě. Za spáchání výtržnictví a ublížení ve stádiu pokusu jim hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, mladistvému pak trest poloviční.



por. Dagmar Brožová

5. prosince 2023





