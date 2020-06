Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Muž podezřelý ze zpronevěry několika desítek miliónů nepobýval na území České republiky

PLZEŇSKÝ KRAJ - Proti muži byl vydán příkaz k zatčení a evropský zatýkací rozkaz. Nakonec byl zadržen v Thajsku a podařilo se ho deportovat zpět do České republiky, kde ho krajští kriminalisté obvinili ze zpronevěry více jak 19 miliónů korun.

V březnu roku 2018 začali kriminalisté odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje prověřovat případ možné zpronevěry finančních prostředků ve velkém rozsahu. Na základě prvotně podaného trestního oznámení bylo zjištěno, že poškozená společnost, která v rámci své obchodní činnosti vstupuje do závazkových vztahů se zahraničními partnery, pravidelně realizovala platební styk do zahraničí, a to prostřednictvím jisté akciové společnosti se sídlem v Plzni. Tato společnost provozovala směnárenskou činnost, kdy pro své klienty zprostředkovávala i zahraniční finanční služby. Za tímto účelem byly společnosti svěřovány finanční prostředky, kdy však vzniklo podezření, že peníze mohly být použity k jinému účelu, než pro který byly určeny.

Již počáteční informace nasvědčovaly tomu, že se nebude jednat pouze o jeden případ. V průběhu prověřování kriminalisté dohledali dalších pět poškozených společností.

V říjnu roku 2019 měli již kriminalisté dostatek důkazů. Vrchní komisař odboru hospodářské kriminality proto vydal usnesení o zahájení trestního stíhání pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu zpronevěry. Na základě předchozího prověřování bylo zadokumentováno, že 60letý předseda představenstva plzeňské akciové společnosti měl přijmout od několika klientů finanční prostředky za účelem obchodu s cizí měnou nebo úhradu plateb do zahraničí. Svěřené prostředky však k požadovanému účelu nepoužil a zřejmě si je ponechal pro svoji potřebu. Vzniklá škoda tak v letech 2012 až 2017 přesáhla 19 miliónu korun.

Kriminalisté již v průběhu prověřování zjistili, že podezřelý muž není na území České republiky. Vydané usnesení o zahájení trestního stíhání tak nebylo možné doručit konkrétní osobě. Okresním soudem Plzeň – město byl proto v únoru 2020 vydán příkaz k zadržení podezřelé osoby a evropský zatýkací rozkaz. Díky precizní práci krajských kriminalistů, ale také výborné mezinárodní policejní spolupráci se podařilo během dvou měsíců zjistit, že podezřelý muž se nachází na území Thajského království. Zde byl také podezřelý muž zadržen a na dva měsíce umístěn do vydávací vazby. Protože v Thajsku muž porušil imigrační zákony, byl mu úřady zrušen pobyt, a jakmile to bylo možné, proběhlo jeho vyhoštění a posléze deportace do České republiky.

Včera ve večerních hodinách si hospodářští kriminalisté muže převzali na letišti v Praze a obvinili ho ze zvlášť závažného zločinu zpronevěry se způsobenou škodou velkého rozsahu. Dnes pak vrchní komisař krajského ředitelství podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.

kpt. Mgr. Markéta Fialová

19. června 2020

Související dokumenty Letiště upravené 2.avi

Velikost souboru:33,6 MB / formát AVI

vytisknout e-mailem