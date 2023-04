Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krajský TOXI tým zaznamenal další mimořádný úspěch

PLZEŇSKÝ KRAJ – Společně s domažlickými specialisty po linii TOXI nalezli čtyři pěstírny konopí, zajistili 1 200 rostlin a zajistili finanční hotovost, vozidla a samopal.

Krajští kriminalisté TOXI týmu v těsné spolupráci s domažlickými specialisty po linii TOXI zaznamenali další mimořádný úspěch na úseku potírání drogové kriminality. Od loňského roku měli rozpracovaný náročný případ napříč třemi okresy (Domažlice, Klatovy, Plzeň - jih), který díky dlouhodobé intenzivní práci dovedli v těchto dnech do zdárného konce. Nalezli čtyři indoor pěstírny konopí, ve spolupráci se zásahovou jednotkou zadrželi čtyři osoby, provedli sedm domovních prohlídek a deset prohlídek jiných prostor. Při prohlídkách bylo zajištěno 1 200 rostlin konopí, 300 tisíc korun v hotovosti, kriminalisté také zajistili šest motorových vozidel, jeden motocykl, tři nákladní vozy komponentů a nelegálně držený samopal se stovkami nábojů. Tři muže ve věku 47 let, 43 let a 41 let (cizinec) a ženu cizinku ve věku 41 let kriminalisté obvinili ze spáchání zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy formou spolupachatelství. Kriminalisté podali státnímu zástupci se spisovým materiálem podnět k podání návrhu na vzetí obviněných do vazby. Soudce návrh státního zástupce akceptoval, a tak jsou obvinění stíhání vazebně.



por. Mgr. Dagmar Brožová

3. dubna 2023

