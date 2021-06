Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Zpomal, dokud není skutečně pozdě.

KRAJ – Projekt 13:Minut – Je čas zpomalit.

Včerejšího dne jsme v našem kraji společně s BESIPEM odstartovali preventivní kampaň „13 minut“. Kampaň navazuje na již proběhlé kampaně „Agresivita zabíjí“ a „Nepozornost zabíjí“, na kterých spolupracuje PČR, BESIP a Česká asociace pojišťoven. Naším prvním místem byla BČS MOL v Holicích. Zde měli přítomní možnost si vyzkoušet kvíz svých znalostí z pravidel silničního provozu, dozvěděli se spoustu zajímavých rad a informací ohledně bezpečnosti na silnici. Každý ze zúčastněných si odnesl dárek v podobě reflexních předmětů, řezáků na bezpečnostní pás, hadřík na čištění čelního skla a jiné. Tyto akce budeme pořádat v celém kraji minimálně do konce října.

Žijeme v uspěchané době. Společnost nás nutí do zrychlování a člověk se tak mnohdy dostává do časového presu. Bohužel se často stává, že tato časová ztráta je doháněna za volantem. Právě proto vznikla celorepubliková kampaň s názvem „13 minut“, která poukazuje na to, že řidič, který jede v průměru o 20 km/hod rychleji, ušetří pouze 12 minut ze svého drahocenného času a například na trase Praha – Brno je to pouhých 13 minut. Co je cennější: minuty nebo život každého z nás?

Spěchejte pomalu.

Kompletní informace ke kampani naleznete na webu zde.

Foto PČR

kpt. Mgr. Jiří Tesař

koordinátor prevence

vytisknout e-mailem