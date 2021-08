Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Zbraňová amnestie

PARDUBICKÝ KRAJ - V sobotu 31. července 2021 skončila pátá zbraňová amnestie, která byla vyhlášena 30. ledna 2021.

Za uvedenou dobu v Pardubickém kraji odevzdali občané celkem 121 ks zbraní a 11 862 ks střeliva. Při předchozí zbraňové amnestii, která probíhala v roce 2014, občané odevzdali během šesti měsíců celkem 224 kusů zbraní a téměř 24 tisíc kusů střeliva. Jak uvedl por. Jiří Tilman z Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál s dalšími amnestiemi se počet odevzdaných věcí snižuje, ale i přesto letos přinesli občané zajímavé kousky – například protiletadlový kanón, ruskou protitankovou řízenou střelu na dálkové ovládání nebo přes dvě kila průmyslové důlní trhaviny Danubit s rozbuškami.

Občané nemusejí policistům vysvětlovat kde materiál vzali, ale i tak někteří uvádějí, že se jedná o pozůstalost nebo náhodný nález při vyklizení různých nemovitostí. Co ovšem nejde, je přinést zbraň anonymně. Občan musí vyplnit formulář, abychom ho mohli po prověření zbraně v systémech zkontaktovat. Poručík Tilman uvádí: „Každou odevzdanou zbraň prověřujeme v centrálních databázích a našich informačních systémech, abychom zjistili, zda zbraň nebyla odcizena, nebylo po ní vyhlášeno pátrání nebo jestli s ní nebyl spáchán trestný čin“. Pokud se ukáže, že je zbraň „čistá“, je několik možností, jak se se zbraněmi naloží. Pokud si zbraň nechal zlegalizovat člověk, který má zbrojní průkaz, dostane zlegalizovanou zbraň zpět. Pokud nemá zbrojní průkaz, může k nám přijít s někým, kdo ho má a zbraň mu přenechá nebo prodá. A další možností je, že se zbraní nechce občan mít už nic společného a přenechá jí policistům, kteří s ní naloží dle zákona – zbraň propadne státu a zlikviduje se. Výjimkou není ani to, že by se mohlo jednat o historicky cenný kousek a v tom případě policisté majiteli předají kontakt na příslušné muzeum, jak to již v minulosti udělali.

Foto PČR.

2. srpna 2021

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ Markéta

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

