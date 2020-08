Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Víte, kde máte peněženku?

Kraj – Za poslední dva dny policisté přijali několik oznámení o ztracených, odcizených nebo zapomenutých penězích.

Jeden z případů se stal ženě ve Vysokém Mýtě. U samoobslužné benzínové stanice natankovala benzín, řádně zaplatila a vydala se na cestu do Pardubic. Až tam si uvědomila, že po natankování odložila svoji peněženku na střechu vozidla. Ta s ní do Pardubic bohužel nedocestovala. Štěstí v neštěstí ale bylo, že její nálezce udělal přesně to, co měl. Odevzdal ji na obvodní oddělení policie ve Vysokém Mýtě, kde si ji šťastná majitelka vyzvedla.

Takové štěstí už ale neměl muž, který si v Hlinsku u automyčky svojí peněženku odložil na plastovou popelnici a z místa odjel pryč. Pro peněženku se během pár minut vrátil. Našel ji sice na stejném místě, ale prázdnou. Přišel tak o více jak 25 tisíc korun.

Ani další případ neměl šťastný konec. Muž v Pardubicích si šel k bankomatu vybrat 6 tisíc korun. Když odcházel, měl v ruce jen platební kartu a to, že nemá peníze, si uvědomil až po pár metech. Když se ale vrátil zpět, peníze už byly pryč.

Dávejte na své peněženky a jiné cennosti pozor. Někdy stačí jen chvilka nepozornosti, a né vždy jde okolo poctivý nálezce.

