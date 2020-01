Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Silvestr v Pardubickém kraji

PARDUBICKÝ KRAJ - Příchod nového roku byl z pohledu policistů v Pardubickém kraji celkem poklidný.

V době silvestrovské služby operačních důstojníků police pardubického kraje, která jim začala na Silvestra o půl osmé ráno a skončila o půl osmé ráno na Nový rok, na linku 158 přijali 233 hovorů, z čehož jich bylo 95 od půlnoci do rána. Je to téměř stejné číslo jako v loňském roce. Z těchto všech hovorů policisté v kraji zaevidovali 153 událostí. Jednalo se převážně o dopravní nehody, požáry popelnic a keřů, různé fyzické potyčky a ve čtyřech případech oznámení o rušení nočního klidu. Z celkového pohledu se jednalo o poklidnější silvestrovskou noc.

Asi nejvtipnější oznámení „dne“ byl telefonát od muže, který o půl páté odpoledne volal na linku 158 s tím, že slyšel rány a má strach, že na něj na pardubické Dukle někdo střílí. Proto, že se schoval do kanálu. Prosil policisty, až přijedou na místo, aby zapískali a on, že zabouchá na kanál, ve kterém je. Na místě během krátké doby byly dvě policejní hlídky, nicméně protože v okolí bylo nespočet kanálů, operační důstojník oznamovateli řekl, aby z kanálu vylezl a policistům se ukázal. Za malou chvíli se ze tmy připlížil 55letý muž, který své oznámení policistům zopakoval. Muž byl svéprávný, střízlivý, nebyl pod vlivem návykové látky, jen policistům řekl, že se lekl a protože prý dobře zná místní kanalizační síť, přišlo mu to jako dobrý nápad. Po rozhovoru s policisty řekl, že již nic nepožaduje, že zřejmě děti házely petardy a všichni se rozešli. Nicméně zhruba ve tři hodiny ráno se stejné volání opakovalo a to již policisté na místo přivolali záchrannou službu, která muže převezla na vyšetření jeho psychického stavu do nemocnice.

Co se týká dopravních nehod většina z nich byly pouze „plechy“, jedna nehoda byla se zraněním a jedna nehoda si bohužel vybrala daň nejvyšší a to lidský život. K té došlo zhruba o půl dvanácté dopoledne na Silvestra mezi Červenou Vodou a Králíky. Osobní vozidlo Škoda Felicia narazilo do stromu a 56letý řidič na místě na místě zemřel.

V Rábech na Pardubicku evidujete též úraz 22letého muže, který zřejmě při neodborné manipulaci se zábavní pyrotechnikou způsobil výbuch v době rodičů svého kamaráda. Mladý muž byl zraněn a převezen do nemocnice a tlaková vlna způsobila poškození skel ve čtyřech oknech v domě.

1. leden 2020

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

