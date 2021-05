Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Na kole jen s přilbou

KRAJ - Zaměřili jsme se především na cyklisty.

Včerejšího dne jsme v rámci projektu neziskové organizace Bezpečně na silnicích o.p.s. s názvem Na kole jen s přilbou uskutečnili v Pardubicích na frekventované cyklostezce u letního kina nedaleko centra města dopravně preventivní akci na cyklisty. Partnery tohoto projektu jsme nejen my, ale i BESIP a kolegové z městské policie.

Všichni společně jsme se tak zaměřili především na povinnou výbavu jízdního kola cyklistů. Velký důraz byl z naší strany kladen také na používání bezpečnostní přilby. Ta je do 18 let povinná. Všem přítomným se však snažíme vysvětlit, jak důležité pro ochranu zdraví a života je použití správně upevněné přilby a to bez ohledu na věk. Převážně u dětí často dochází ke špatnému nasazení a upevnění bezpečnostní přilby, která pak většinou ztrácí svou ochrannou schopnost.Na místě měli cyklisté možnost vyzkoušet si tzv. „opilé brýle“, které simulují stav po požití alkoholu. Touto aktivitou upozorňujeme na fakt, že ani řidič nemotorového vozidla nemůže před jízdou alkohol konzumovat.

Nikdo od nás neodjížděl s prázdnou. Každý dostal malý dárek, především odrazový a retroreflexní materiál, kterým lze některé části povinné výbavy nahradit.

Hlavním cílem projektu je snížení nehodovosti a zejména následků dopravních nehod cyklistů.

Zde je statistika za náš kraj: V roce 2019 jsme zaznamenali 201 dopravních nehod zaviněných cyklistou, z toho bohužel jeden mrtvý, 16 těžce zraněných a 165 zraněných lehce. V loňském roce jsme zaznamenali 168 dopravních nehod zaviněných cyklistou, z toho 3 mrtví, 14 těžce zraněných a 132 zraněných lehce. Co se týká celkového počtu zemřelých cyklistů, tedy i těch, kteří nebyli viníky nehody, tak v obou letech (2019 i 2020) přišlo bohužel o život vždy pět cyklistů.

Tyto akce plánujeme v celém kraji a budou probíhat v průběhu celého léta.

20. května 2021

kpt. Mgr. Jiří Tesař

koordinátor prevence

