Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Evropský den proti vloupání

KRAJ - Chraňte Vaše obydlí před nezvanými hosty.

Evropský den proti vloupání připadá letos na 16. 6. 2021.

Téma vloupání do obydlí, rekreačních objektů, odcizená kola a další podobné útrapy jsou i přes dnešní Covidovou situaci stále častým tématem. Jak naznačují statistická data, je v oblasti zabezpečení nemovitostí a věcí stále co zlepšovat.

Zloději jsou čím dál tím více vynalézavější, a proto bychom to neměli brát na lehkou váhu. Věděli jste například, že překonání obyčejných nezamčených dveří trvá zhruba 5 sekund? U bezpečnostních nezamčených dveří to je přibližně 15 sekund a ventilaci okna nebo balkonové dveře je schopen zloděj překonat v průměru za 1 minutu.

Proto je dobré, vždy před opuštěním svého obydlí, si ho řádně zabezpečit, i když odcházíte pouze na skok. Zbytečně neupozorňujte na svou nepřítomnost na sociálních sítích, jste pak lehkou kořistí. Při odchodu se ujistěte, že jste zavřeli všechna okna a zamkli dveře. Je to to nejmenší, co pro zabezpečení své nemovitosti můžete udělat. Pokud po návratu do svého obydlí zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte dovnitř sami na vlastní pěst a neprodleně volejte linku tísňového volání 158. To samé platí i pro krádež jízdního kola.

Více informací k zabezpečení svých objektů je pro všechny zájemce k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ (ke stažení zdarma) nebo na webových stránkách www.stopvloupani.cz

Podrobnější informace k Evropskému dni proti vloupání naleznete v tiskové zprávě policejního prezídia.

Pár statistických čísel za náš kraj:

V období od 1. 1. – 31. 5. 2020 jsme zaregistrovali celkem 22 případů krádeží vloupání do rodinných domků a 23 případů do víkendových chat, kdežto v letošním roce pouze 14 a 12 případů. Co se týče vloupání do obchodů, tak loňský a letošní počet čítá vždy 10 registrovaných případů. Porovnáme-li vloupáni do bytů, tak ve stejném období loňského roku jsme zaznamenali celkem 8 případů a v roce 2021 jich bylo do konce května 7.

V období od 1. 1. – 31. 5. letošního roku bylo v Pardubickém kraji registrováno celkem 301 krádeží vloupáním a v 97 případech se jednalo o odcizení jízdních kol.

16. 6. 2021

kpt. Mgr. Jiří Tesař

koordinátor prevence

