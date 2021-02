Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Dopravní situace v kraji

KRAJ - Komplikace v dopravě, nehody, havárie...

Foto PČR z místa dopravní nehody - KrounaV souvislosti s aktuálním počasím dávejte řidiči a chodci na svých cestách velký pozor. Dopravní kolize nám oznámené 2. února 2021 uvádíme v následujícím přehledu.

04:50 - silnice I. třídy č. 35 Mikuleč/Gajer, Svitavsko Plně naložený kamion havaroval do stromu a zasahuje do vozovky. Překážka je označena a provoz po komunikaci je v obou směrech obnoven.

05:00 - silnice I. třídy č. 11 Žamberk/Šedivec, Orlickoústecko Střet osobního vozidla se zvěří. V místě bez komplikací v dopravě.

05:05 - silnice I. třídy č. 2 Valy/Pardubice Nehoda třech osobních vozidel. Silnice průjezdná.

05:08 - Holotín/Pardubice Havárie osobního vozidla do příkopu. Dopravní nehoda nákladního a osobního vozidla, dopravní prostředky odstaveny mimo komunikaci.

05:17 - Nová Ves, Chrudimsko Havárie dvou vodizel do silničního příkopu.

05:24 - Nasavrky-Nová Ves/Chrudim Hromadná dopravní nehoda třech osobních vozidel, dodávky a dvou nákladních vozidel. Na místě dvě zraněné osoby.

05:45 - Sezemice-Počaply, Pardubicko Dopravní nehoda třech vozidel. Jedna zraněná osoba. Silnice průjezdná.

05:53 - silnice I. třídy č. 35 Koclířov-Hřebeč, Svitavsko Řidiči oznámeno náledí nad Hřebečským tunelem. Informace okamžitě předáná údržbě komunikací.

06:07 - silnice I. třídy č. 35 u křižovatky Spáleniště ve směru na Moravskou Třebovou, Svitavsko Dopravní nehoda nákladního a osobního vozidla. Bez zranění.

06:12 - silnice I. třídy č. 35 výjezd u Uni Hobby ve Svitavách Řidiči oznámeno náledí na komunikaci, doprava v místě stojí. Informace s žádostí o ošetření silnice okamžitě předáná údržbě komunikací.

06:14 - Dobrkov-Luže, Chrudimsko Dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Bez zraněných osob. Dechové zkoušky na alkohol byly u řidičů negativní.

06:32 - silnice I. třídy č. 35 Koclířov/Svitavy ve směru Mohelnice Havárie kamionu do silničního příkopu. Kabina vozidla je mimo komunikaci, návěs do ní zasahuje. Bez zranění.

06:36 - Sázava, Lanškrounsko Střet osobního vozidla se zvěří. V místě bez komplikací v dopravě.

07:00 - Krouna-Rychnov, Chrudimsko (křižovatka Krouna směr Borová) Dopravní nehoda dvou vozidel. Dvaasedmdesátiletý řidič osobního vozu pravděpodobně nedal přednost v jízdě jinému vozidlu. Při střetu utrpěl zranění, se kterým byl letecky transportován do fakultní nemocnice. Provoz je v místě nedody obnoven.

07:17 - silnice I. třídy č. 35 Hrušová, Orlickoústecko Poškození dvou dodávkových vozidel. Výtluk na komunikaci. Bez zranění.

08:39 - Damníkov Orlickoústecko Havárie osobního vozidla mimo komunikaci. Pětadvacetiletý řidič urpěl zranění, na místo přivolána rychlá záchranná služba.

08:46 - silnice II. třídy č. 363 Pomezí/Lavičné Svitavsko Řidiči oznámeno náledí na komunikaci. Informace předáná údržbě komunikací.

08:54 - Česká Třebová ul. Pražského Dopravní nehoda osobního vozidla. Bez zranění osob a komplikace v dopravě.

09:20 - Hlinsko Adámkova třída Na parkovišti nabourané osobní vozidlo značky Renault Laguna stříbrné barvy. Řidič z místa nehody ujel. Bez zranění osob.

2. února 2021

por. Mgr. Lenka Vilímková

