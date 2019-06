Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Dopravně bezpečnostní akce

KRAJ – Policisté se zaměřili na neukázněné řidiče.

ilustrační fotoMinulý týden policisté kontrolovali řidiče v celém Pardubickém kraji. Zaměřili se zejména na dodržování dovolené a povolené rychlosti, na způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a celkové dodržování pravidel silničního provozu. Do „terénu“ policisté vyrazili se služebními dopravními prostředky v civilním provedení. Řidiči se dopustili celkem 328 dopravních přestupků. Ve většině případů s přestupkem souhlasili a byli vyřešeni blokově v příkazním řízení v celkové částce 189 000,- Kč. Nejčastějším dopravním přestupkem bylo porušení rychlosti jízdy a to ve 151 případech. Druhým nejčastějším prohřeškem u 31 řidičů bylo nepoužití bezpečnostních pásů a zádržných systémů. O třetí místo se na pomyslném žebříčku dopravních přestupků dělí držení hovorového zařízení a technický stav vozidla shodně ve 26 případech. Co se týká požití alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek, tak policisté zjistili 4 řidiče po požití alkoholu a 2 řidiče po požití návykových látek.

Vzhledem k nepříznivému vývoji dopravní nehodovosti mohou řidiči počítat s obdobnými dopravně bezpečnostními akcemi i do budoucna.

Přiložena audiozpráva.

6. června 2019

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí

Související dokumenty Audiozpráva.m4a

Velikost souboru:1,4 MB / formát M4A

