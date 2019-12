Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Chodec zemřel

KRAJ - Během necelých třech hodin došlo ke dvěma vážným dopravním nehodám, při kterých jedna osoba zemřela a dvě byly zraněny.

DN Přelouč - chodecOkolo 16té hodiny došlo k dopravní nehodě na silnici č. I/17 u Podhořan u Ronova. Střetla se zde postupně tři vozidla. Vozidlo Mitsubishi jedoucí od Heřmanova Městce směrem na Čáslav se nejprve zrcátky střetlo s vozidlem VW Sharan jedoucím v protisměru a následně s vozidlem Renault. Řidiči vozidel Mitsubishi a Renault museli být z vozidel vyproštěni a převezeni do nemocnic. Jeden z řidičů sanitkou, druhý letecky. Ve vozidle VW cestovalo pět lidí, dva dospělí a tři děti, ale naštěstí nikdo z nich nebyl zraněn. U řidičů vozidel Renault a VW byly provedeny dechové zkoušky ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu s výsledky negativními, u posledního řidiče byl nařízen odběr krve. Okolnosti a příčiny této nehody jsou předmětem dalšího prověřování.

K další nehodě, tentokrát s tragickými následky došlo okolo půl sedmé večer zhruba jeden kilometr před Přeloučí, ve směru od Pardubic. Této tragédii předcházely telefonáty na linku 158, kdy řidiči oznamovali pohyb člověka ve vozovce. Jednalo se o úsek silnice první třídy mimo obec, která je v úseku nehody neosvětlená. Ač operační důstojník obratem na místo poslal hlídku policistů z obvodního oddělení, další telefonát byl bohužel ten, kdy řidič vozidla Škoda Felicia policistům sdělil, že osobu srazil. I přes veškerou snahu všech se bohužel chodce nepodařilo oživit. U řidiče vozidla policisté provedli dechovou zkoušku ke zjištění alkoholu v dechu, která nebyla negativní. Zda nebyl pod vlivem alkoholu nebo návykové látky chodec, na to nám odpoví až nařízená pitva. Zemřelý byl 31letý cizinec. Veškeré další okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího prověřování.

Vzhledem k tomu, že dny jsou krátké, večery dlouhé a tma je poměrně brzy, opětovně apelujeme na chodce, aby používali oblečení z reflexních materiálů či s retroreflexními doplňky a to bez ohledu na osvětlenou či neosvětlenou komunikaci. Na to, jak se zachovat v případě, kdy potkáte uprostřed silnice chodce nebo například ležícího cyklistu, žádný univerzální návod není. Vždy musíme individuálně posoudit místo, stupeň nebezpečí pro sebe samotné nebo ostatní účastníky silničního provozu. Je rozdíl, zda se osoba pohybuje na dálnici, silnici první třídy nebo na místní komunikaci v malé obci. Pokud to povaha silničního provozu dovolí, můžeme zastavit, rozsvítit výstražná světla, vzít si na sebe reflexní vestu, za vozidlo umístit výstražný trojúhelník a osobu svést ze silnice. Jak jsme ale říkali, že potřeba vzít v úvahu primárně svojí bezpečnost a bezpečnost dalších účastníků provozu. Někdy je nejlepším řešením, kontaktovat okamžitě policisty na lince 158.



Přiloženo foto PČR.

14. prosinec 2019

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

