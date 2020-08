Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o možnosti převzít písemnost -

Č. j. KRPS-6462-27/ČJ-2020-010023-SV

Maksym KRUTKO Chaikovskoho 6/21, 857 40 Dokuchaievsk, Dokuchaievsk r-n., Donetska obl., Ukrajina Zastoupen: Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s., IČ: 45768676, sídlo: Kovářská 939/4, 190 00 Praha 9 - Libeň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Kladno, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 326/1999 Sb.) v řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie cizince Maksym KRUTKO, nar. 19.11.1984, státní příslušnost Ukrajina

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Vyrozumění o skončení dokazování č.j. KRPS-6462-26/ČJ-2020-010023-SV

ze dne 24. srpna 2020

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť se shora jmenovanému prokazatelně nedaří doručovat písemnosti.

prap. Pavel Chlum inspektor cizinecké policie tel. 974873470,GSM: 602762474

fax. 974870704

E.mail: krps.ocp.opkpe.kl@pcr.cz

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Policie České republiky, Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Kladno, U Šestého 1017, 272 03 Kladno 3 - Dubí v každý pracovní den v době od 07:30 hodin do 15:30 hodin, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

vytisknout e-mailem