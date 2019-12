Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Valentin COTEA

čj. KRPS-261115-26/ČJ-2019-010024

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Příbram, Žežická 498, Příbram, jako správní orgán věcně příslušný dle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení ve věci správního vyhoštění pana – Valentin COTEA, nar. 28.6.1993, st. příslušnost Moldavsko,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, možnost převzetí následující písemnosti:

Vyrozumění o skončení dokazování ze dne 4.12.2019 vydaného pod čj. KRPS-261115-26/ČJ-2019-010024, vydaného Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort Příbram, Žežická 498, Příbram.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat.

Adresát si může písemnost vyzvednout na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Příbram, Žežická 498, Příbram, a to každý pracovní den od 7:00 do 15:00 hodin, do 15dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

prap. Eva Brzobohatá, v. r.

inspektor

Vyvěšeno dne: 4.12.2019

Svěšeno dne: 19.12.2019

vytisknout e-mailem