Zvlášť závažný zločin vraždy

Ms kraj - obvinění 20letého muže

Krajští kriminalisté řeší od včerejšího dne násilný trestný čin, při kterém došlo k úmrtí 18letého mladíka v kostele v Bašce. Ve večerních hodinách kriminalisté zadrželi podezřelého 20letého muže, kterého dnes vrchní komisař obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Je mu kladeno za vinu, že dne 30. listopadu 2022 měl přijít do kostela v době, kdy zde poškozený prováděl údržbu varhan, a po předchozím uvážení jej měl z osobních důvodů opakovaně fyzicky napadnout. Způsobil mu zranění, kterým poškozený mladík na místě podlehl. V následujících hodinách bude podán podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Hrozí mu trest odnětí svobody až do výše dvaceti let.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

2. prosince 2022

