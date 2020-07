Zpravodajství z Moravskoslezského kraje

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

MS Kraj - Tři tragické dopravní nehody během pátečního odpoledne na silnicích Moravskoslezského kraje…

Během včerejšího dne došlo k několika dopravním nehodám napříč krajem, ke kterým museli policisté vyjíždět, tři z toho byly smrtelné…

Karvinsko, 3. července 2020

V pátek před půl dvanáctou dopolední došlo k tragické dopravní nehodě na ulici Orlovská v Rychvaldu směrem na Ostravu u rybníku Cihelňák. Z předběžně zjištěných informací vyplívá, že řidič osobního vozidla Renault z dosud nezjištěného důvodu v zatáčce nezvládl řízení a následně s vozidlem narazil do protijedoucího auta Volkswagen, přičemž došlo k čelnímu střetu. Spolujezdkyně (1950) z vozidla Renault měla zranění neslučitelná se životem. Silnice v obou směrem byla zde neprůjezdná po tuto dobu byl prováděn odklon dopravy přes ulici Březovou a Mysliveckou.

Frýdek - Místek, 3. července 2020

Krátce po sedmnácté hodině odpolední došlo k dopravní nehodě motocyklisty a dalších dvou vozidel. Motorkář (1981) jedoucí na motocyklu značky Honda jel po dálnici D48 a při sjezdu na Exit 54 zřejmě vjel do protisměru, kde následně došlo ke střetu s jedoucím vozidlem Hyundai a následně s dalším vozidlem Opel. Řidič motorky byl lékaři na místě resuscitován a následně transportován do nemocničního zařízení, kde dnešního dne svému zranění podlehl. Řidička vozidla Hyundai byla předána do rukou lékařů se zraněním. Ve vozidle cestovaly dále dvě děti a ještě jedna dospělá osoba, u těchto ke zranění nedošlo. U posádky vozidla Opel nedošlo ke zranění. Policisty na místě bylo zjištěno, že řidič motocyklu měl platný zákaz řízení. Silnice v obou směrem byla zde neprůjezdná po tuto dobu byl prováděn odklon dopravy přes.

Nový Jičín, 3. července 2020

Před osmnáctou hodinou včerejšího dne došlo k další tragické dopravní nehodě se smrtelným zraněním. Na silnici I/48 u Starého Jičína – Dubu řidič (1998) osobního vozidla Škoda Superb jedoucí ve směru od Bělotína na Nový Jičín, zřejmě v klesání dostal smyk a následkem toho vjel do protisměru, kde došlo k bočnímu střetu s vozidlem Škoda Octavie. Řidič vozidla Škoda Superb (1998) při tomto střetu utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel. Řidič (1972) Škody Octavia byl předán do péče lékařů. Vozovka byla uzavřena v obou směrech, kdy byl prováděn odklon dopravy.

Ve všech třech případech na místě zasahovaly všechny složky IZS.

Vyšetřováním příčin a okolností dopravních nehod se v následujících dnech budou zabývat služby kriminální policie Územních odborů v Karviné, Frýdku – Místku a v Novém Jičíně.

por. Bc. Eva Michalíková

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku, 4. července 2020

