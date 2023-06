Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Závažná mravnostní trestná činnost

Ms kraj: Oběťmi znásilnění byli nezletilí chlapci z ostravského oddílu

Vnímejte chování dětí, při podezření neváhejte kontaktovat policii

Závažným a velmi citlivým případem se zabývají krajští kriminalisté specializující se na mravnostní trestnou činnost. Zkušeni kriminalisté na případu intenzivně pracují, nicméně odhalení a rozkrývání je velmi obtížné a náročné, neboť se jedná o latentní trestnou činnost, kdy se oběti z různých důvodů ostýchají svěřit někomu dalšímu. Aktuálně se tímto obracíme právě na oběti, současně na osoby, které by mohly disponovat jakoukoliv související informací.

Kriminalisté trestně stíhají pro znásilnění a ohrožování výchovy dítěte muže ve věku kolem 40 let z Ostravy, který roky působil v jistém ostravském oddíle nabízející a zajišťující po dlouhá léta mimoškolní volnočasové aktivity pro děti. Zprvu byl oddíl pro chlapce, postupem času i pro dívky. Muž se měl v rámci organizování aktivit a akcí tohoto oddílu dopouštět na jim vytipovaných nezletilých chlapcích ve věku od 10 do 15 let jednání, značně zasahující do jejich sexuální integrity. Sexuální útoky na tyto zvlášť zranitelné oběti měly různé podoby a měly se stávat při oddílem realizovaných akcích na několika místech našeho kraje, ale i v zahraničí, pravděpodobně již od roku 2000 do současnosti. Z dosud zjištěných skutečností se některé skutky, včetně těch, pro které je muž aktuálně trestně stíhán, měly odehrávat i mimo společné akce oddílu, avšak chlapci byli členy a prvotní navázání kontaktu s obviněným bylo přes oddíl. Jednání obviněného lze specifikovat jako latentní, velmi sofistikované, připravované a jasně cílené.

Muž se s oběťmi znal, svou úlohu mohl hrát předpokládaný nízký potenciál obrany na straně chlapců a důvěra v dospělého jakožto vzoru, který jim měl navíc dávat různé dárky (i vyšší hodnoty). Kdysi nezletilí chlapci, kteří v době spáchání skutků neuměli mnohdy rozpoznat, že jsou obětí závažné mravnostní trestné činnosti, jsou v současné době na prahu dospělosti nebo již dospělými muži. Kriminalisté, kteří se případem zabývají, se na ně obrací se žádostí o kontaktování. Zkušení policisté jsou si vědomi, s jakou žádostí k vám přichází, ale pro další vyšetřování jsou informace od vás, kteří jste se ve výše popsaném rozpoznali, velmi důležité. Byť se časová osa line od současnosti zpět do roku 2000, obrací se kriminalisté dále obecně na všechny osoby, které se domnívají, že by mohly disponovat jakoukoliv informací k uvedenému jednání – může se jednat o členy uskupení; dále rodiče, kteří zaznamenali zvláštní chování svých nezletilých synů a bezdůvodné odchody z původně idylického prostředí ostravského oddílu; někdo jiný třeba zaslechl „pomluvy“ o sexuálních útocích na chlapce apod. Kriminalisté nemohou vyloučit, že uvedeného jednání se obviněný muž nedopouštěl i na nezletilých, kteří nemají spojitost s oddílem, nebo že se obdobného jednání mohly dopouštět v oddíle i jiné osoby. Doplním, že kriminalisté vyšetřovali obdobnou trestnou činnost v tomto oddíle již v roce 2017 a pro zvlášť závažný zločin mravnostního charakteru byl pravomocně odsouzený jeden muž.

Ještě jednou zopakuji, že případ je mimořádně citlivý a nelze nyní předvídat jeho vývoj a rozsah.

Jakožto policisté jsme ale připraveni poskytnout nebo zprostředkovat adekvátní a možnou podporu a pomoc.

Pro všechny, které informace a výzva oslovila, je k dispozici 24 hodin denně bezplatná linka Policie ČR 158. Děkujeme.

V této souvislosti je určitě potřeba zopakovat, ať rodiče hovoří s dětmi (dívkami i chlapci) na uvedené téma a rovněž tak být vnímavý ke změnám chování dětí. Zájem o dítě se projeví třeba i ověřením, od koho „cizího“ a za co dostává vaše dítě dárky. Při podezření z ohrožení dítěte neprodleně kontaktujte policisty, což platí také pro kohokoliv jiného, kdo zjistí nebo je mu informace obdobného rázu sdělena. Bezplatná linka Policie ČR 158 funguje nepřetržitě…

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 13. června 2023

