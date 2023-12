Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Závada kolotoče v Havířově

Karvinsko - v souvislosti s nehodou kolotoče v Havířově kriminalisté obvinili dvě osoby

V sobotu 3. září 2022 po patnácté hodině došlo v Havířově k neočekávanému a nekontrolovatelnému pohybu řetízkového kolotoče. Při pohybu dolů a současném otáčení zavěšených sedaček, které narážely do zábradlí pouťové atrakce a okolních překážek, bylo zraněno osmnáct osob na nich sedících (nezletilí, ženy a muži ve věku od 7 do 42 let) https://www.policie.cz/clanek/zavada-kolotoce-v-havirove.aspx.

Ihned po nehodě havířovští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Pro zdárné objasnění celé nešťastné události byli přizváni znalci z různých oborů nejen technické ale také zdravotní specializace. Jelikož se jednalo o výjimečný a obtížný případ, který vyžadoval zvláštní vědecké posouzení, byly příslušným znalcům z různých oborů zabývajících se technickým stavem atrakce na základě jejich žádosti opakovaně prodlužovány lhůty k posouzení. Znalci vycházeli nejen z ohledání samotné atrakce, ale také ze stovek stran technické dokumentace. Výsledný závěrečný znalecký posudek čítá 120 stran a další desítky stran jsou obsaženy v přílohách. Pro prověřování celé věci byly také důležité lékařské posudky všech zraněných.

Do doby doručení posudků v žádném případě nezaháleli ani kriminalisté. Množství hodin strávili při výsleších poškozených i svědků, vyhodnocování kamerových záznamů i dalších indicií. Původní předpoklad, že pro zdárné objasnění okolností neštěstí bude prověřování trvat několik měsíců, se potvrdil. V minulém týdnu, po zhruba patnácti měsících důsledného a důkladného prověřování všech okolností, obvinili havířovští kriminalisté dva muže (54 a 50 let) ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti.

S ohledem na probíhající vyšetřování si právo na poskytování dalších informací k případu vyhrazuje Okresní státní zastupitelství v Karviné.

por. Mgr. Daniela Vlčková

Oddělení tisku

15. 12. 2023

