Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zásah bleskem

Ms kraj: Po zásahu bleskem jsou zraněni dva policisté

Včera odpoledne byli v Beskydech v katastru Starých Hamer (okres Frýdek-Místek) zasaženi bleskem dva policisté. Jednalo se o policisty speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství, kteří v terénu v této lokalitě vykonávali službu.

Po zásahu bleskem ztratil jeden z policistů (34 let) pravděpodobně na chvíli vědomí. Když se probral, začal neprodleně poskytovat první pomoc svému o rok staršímu kolegovi. Ten ležel na zemi a na jakékoliv podněty nereagoval. Na tísňovou linku volal muž, kterého na místě policista oslovil. Tento muž se poté neprodleně k oživování přidal. Policistu se podařilo oživit a společně s další dvojicí mužů zraněného kontrolovali až do příjezdu zdravotníků. Ti poté oba policisty transportovali do nemocnice. Mladší z policistů utrpěl oproti kolegovi zranění lehčího charakteru.

por. Mgr. Soňa Štětínská

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku, 27. července 2020

