Zaměřil se na dodávky

Orlová - škoda poškozených vozidel byla třikrát větší než hodnota odcizených věcí

Sérii vloupání do vozidel, která koncem dubna „potrápila“ obyvatele jedné orlovské městské části, objasnili policisté obvodního oddělení.

Policisté obvodního oddělení Orlová v těchto dnech objasnili vloupání do šesti motorových vozidel, převážně dodávek. Měl se jich dopustit jedenatřicetiletý muž, kterému ve zkráceném přípravné řízení sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže vloupáním.

Je mu kladeno za vinu, že v době od 21. dubna do 5. května letošního roku měl po rozbití oken dveří spolujezdců vniknout do interiérů vozidel, které prohledal. Věci, které měl odcizit, byly různé, např. DVD přehrávač, nářadí, elektronická nabíječka, držák na handsfree nebo peněženka s doklady. Ve dvou případech v autech nic nenalezl. Dle svého sdělení vše prodal náhodným jemu neznámým osobám a peníze použil pro svou potřebu. Škodu, kterou měl způsobit majitelům věcí, byla předběžně vyčíslena na zhruba 5 000 korun. Ovšem škoda vzniklá při násilném vniknutí do vozidel byla odhadnuta na trojnásobek, tedy na 15 000 korun.

Vyhodnocení všech dostupných indicií, stop, výslechů svědků a v neposlední řadě místní a osobní znalost dovedla orlovské policisty k výše uvedenému muži. Svou trestnou činnost nepopíral, ke všem skutkům se doznal. Policistům sdělil, že má těžké vyžití a snažil se nějak přivydělat k malému příjmu. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

12. 5. 2023

