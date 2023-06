Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zadržen bezprostředně po vloupání

Karviná - skvělá spolupráce policistů a strážníků

Na základě oznámení na linku 158 vyjela 31. května 2023 v brzkých ranních hodinách hlídka obvodního oddělení Karviná 1 společně se strážníky Městské policie Karviná k provozovně, od které dle sdělení oznamovatelky měla utíkat neznámá osoba. Na místě zjistili narušení objektu. Při kontrole přilehlého lesoparku následně strážníci zadrželi muže, který se ukrýval v křoví. Nedaleko nalezli věci, prokazatelně pocházející z provozovny. Zadrženého i nalezené věci následně předali policistům obvodního oddělení, kteří si muže převzali k dalším procesním úkonům.

Během trestního řízení, které policisté s devětatřicetiletým mužem zahájili, zjistili další skutky, kterých se měl během předchozích šesti dnů dopustit. Dvakrát po sobě se měl vloupat do stejné restaurace. Poprvé měl odnést alkoholické i nealkoholické nápoje, podruhé „odešel s prázdnou“, protože ho měl vyrušit alarm. Třicetitisícovou škodu měl způsobit při neúspěšném pokusu o vloupání do jedné z karvinských prodejen. Den před zadržením se měl vloupat do trafiky, ze které měl odnést potraviny, sladkosti, žvýkačky, nápoje a doutníky v hodnotě téměř 7 000 korun.

Z poslední provozovny, do které se měl vloupat, si měl kromě finanční hotovosti odnést pestrou paletu zboží, např. boty, tablet, náušnice, kávové lžičky, sluneční brýle, hodinky, parfémy a nápoje. Celková škoda byla vyčíslena na téměř 19 000 korun. Tyto věci byly zajištěny při jeho zadržení, v nejbližší době tedy mohou být vráceny majiteli.

Muž svou trestnou činnost nepopírá, ke krádežím se policistům doznal. Pouze v některých případech rozporoval množství odcizených věcí. Ve zkráceném přípravném řízení mu bylo sděleno podezření ze spáchání přečinů krádeže vloupáním a poškození cizí věci, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Není ovšem vyloučeno, že se mohl dopustit ještě další trestné činnosti, v tom případě by mu bylo trestní stíhání rozšířeno o další skutky.

