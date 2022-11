Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Za zboží neplatil

Karviná - karvinští kriminalisté obvinili šestatřicetiletého muže ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže

Osobní a místní znalost policistů obou karvinských obvodních oddělení a kriminalistů, jejich spolupráce, nekonečné množství hodin strávených při výpovědích poškozených i svědků a vyhodnocování dokumentace vyústila k muži podezřelému z několika desítek krádeží v karvinských prodejnách.

Začátkem týdne karvinští kriminalisté obvinili šestatřicetiletého muže ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže. Od března do listopadu letošního roku se měl dopustit dvaceti devíti skutků. Z různých prodejen napříč Karvinou měl odcizit potraviny, oblečení, obutí či drogistické zboží. Párkrát byl zadržen ostrahou a zcizené zboží bylo vráceno zpět na prodejnu, ovšem ve většině případů se mu mělo „nakupování bez placení“ zdařit. Pouze v jednom případě se předmět jeho zájmu nacházel v exteriéru. Začátkem října měl po přerušení lankového zámku odcizit ze stojanu elektro koloběžku. Celková škoda, kterou měl způsobit, byla předběžně vyčíslena na téměř 57 tisíc korun.

Obviněný svou „činnost“ nepopíral, ke skutkům kladeným mu za vinu se doznal. Uvedl, že je bez příjmu a trestnou činností chtěl získat peníze pro svou potřebu. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody do dvou let. Aby se nevyhýbal trestnímu stíhání, podali kriminalisté státnímu zástupci podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby, což soudce akceptoval.

10. 7. 2022

