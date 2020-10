Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Vloupání a krádež

Karvinsko: Muž si vyslechl podezření z dvou přečinů

Muž vyšel z bran věznice, kde si odpykával výkon trestu odnětí svobody. Po měsíci ho však policisté opět zadrželi.

Poslední zářijový den odpoledne, konkrétně po 15. hodině, byli policisté z oddělení hlídkové služby Karviná vysláni do Stonavy na Karvinsku, kde mělo dojít k vloupání do zahradní chatky. Podezřelý muž mající k místu jisté osobní vazby se měl pohybovat někde v okolí a policisté ho následně díky získaným informacím zadrželi. Vrchní inspektorka obvodního oddělení Horní Suchá následný den na základě zadokumentovaných informací obvinila 22letého muže z Karvinska z přečinů porušování domovní svobody a krádeže. Během dvou předchozích dnů měl vniknout na oplocený pozemek u chatky a následně po překonání zámku i do objektu. Měl odcizit jen pár věcí, mimo jiného několik kusů piva. Škoda nedosáhla ani tří tisíc korun.

Prověřování této věci pak vrchní inspektorka spojila s další událostí. V den zadržení pro vloupání měl totožný muž odcizit z bydliště příbuzných notebook v hodnotě téměř 10 000 korun. Rovněž za toto jednání si vyslechl sdělení podezření z přečinu krádeže.

U obou věcí je vedeno zkrácené přípravné řízení. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Policisté zajistili odcizené věci z chatky a vrátili je majitelům.

U muže se jedná, jak je v úvodu napsáno, o recidivu. V minulosti byl několikrát za majetkovou trestnou činnost a související skutky (například porušování domovní svobody) odsouzen či potrestán. Trest odnětí svobody si odpykal koncem letním prázdnin.

por. Mgr. Soňa Štětínská

Krajské ředitelství policie Moravkoslezského kraje

oddělení tisku, 6. října 2020

