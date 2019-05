Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Víkendový servis

Ms kraj: Nezaplatili za zboží, nálezy munice a další zprávy

Nezaplatili za zboží…

o Ostrava

Z přečinu krádeže je podezřelý 23letý muž, který měl v pátek v podvečerních hodinách v prodejně v Moravské Ostravě uschovat téměř dvacet čokolád v hodnotě více než 1 600 korun do tašky. Prošel pokladní zónou, aniž by za zboží zaplatil. Zadrželi ho pracovníci ostrahy. Muž se měl skutku dopustit, přestože byl v posledních třech letech za takový skutek odsouzen. Policisté vedou ve věci zkrácené přípravné řízení. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody od šesti měsíců do tří let.

o Frýdek-Místek

Stejným trestem je ohrožen 26letý muž, který se měl obdobného jednání dopustit v prodejně ve Frýdku-Místku. V regálu si vybral zubní kartáčky a ústní vodu, které vložil do své tašky. Hodnota zboží, se kterým bez zaplacení prošel pokladnou, přesáhla 700 korun. I tento muž se měl skutku dopustit, přestože byl v posledních třech letech za takový skutek odsouzen. Ve věci je vedeno zkrácené případné řízení.

Nálezy munice: Nikdy s ní nemanipulujte a volejte linku 158!

o Včera před polednem nalezl muž v hlíně na zahradě u domu v katastru obce Sedlnice (okres Nový Jičín) munici. Kontaktoval policisty. Policejní pyrotechnik zjistil, že se jedná o minometný granát. Munici převzal k následné likvidaci.

o K nálezu munice vyjížděli policejní pyrotechnici již o den dříve, v pátek dopoledne. Na linku 158 oznámili pracovníci provádějící průzkum zeminy u Krnova na Bruntálsku, že nalezli na několika místech munici. Policisté zajistili prostor a zamezili vstupu osob na místa nálezu. Pyrotechnici zjistili, že se jedná o několik kusů dělostřelecké mina ráže 80 mm z 2. světové války. Tuto bylo nezbytné na místě zničit, tedy opálit, což pyrotechnici učinili. Dále byla nalezena dělostřelecká mina ráže 120 mm (rovněž pocházející z 2. světové války), kterou si pyrotechnici převzali k následnému zničení.

o Předměty připomínající munici nalezl v pátek dopoledne také muž v garáži domu v Petřvaldu v okrese Karviná. Nález ohlásil policistům. V tomto případě se jednalo se o imitační vojenské prostředky, například náboje do signální pistole či výbušku. Policejní pyrotechnik si munici převzal k odbornému zneškodnění.

Pamatujte, že při nálezu jakékoliv munice je nutné minimalizovat nebezpečí, tedy možnost exploze a případného zranění osob. V žádném případě by občané neměli s municí manipulovat, ale odstoupit do bezpečné vzdálenosti od místa nálezu a neprodleně přivolat policisty. Je žádoucí, pokud to situace dovolí, zamezit přístupu na místo dalším osobám. Pro oznámení lze využít bezplatnou policejní linku 158. Rodiče by měli hovořit na toto téma se svými dětmi a připomínat jim zásady bezpečného chování při nálezu munice nebo předmětů munici připomínající.

Opavsko: Posprejovaná lokomotiva

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který v přesně nezjištěné době od pátečního večera do sobotních ranních hodin posprejoval v prostoru vlakového nádraží Budišov nad Budišovkou lokomotivu osobního motorového vlaku. Škoda je předběžně vyčíslena na 10 000 korun. Policisté věc prověřují pro přečin poškození cizí věci, za který trestní zákoník stavoví až jednoletou trestní sazbu.

Karviná: Měl řídit podnapilý

Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý 40letý muž. V pátek v pozdních nočních hodinách měl řídit v Karviné, části Mizerov, osobní motorové vozidlo. Policisté, kteří automobil zastavili, při kontrole zjistili, že muž usedl za volant pod vlivem alkoholických nápojů – přístroj vykázal hodnotu přesahující 1,5 promile alkoholu v dechu. Policisté věc povedou ve zkráceném přípravném řízení. Muži hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Krádež v prodejně při nakupován i v bytu po protlačení nedovřeného okna…

o Ostrava

Z přečinů krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku je podezřelý neznámý pachatel, který využil v obchodním nákupním centru v Ostravě – Mariánských Horách nepozornosti nakupujícího muže. V nestřežené chvíli mu odcizil z kapsy oděvu peněženku. Poškozený v ní měl mimo jiné finanční hotovost, platební kartu a další věci. Škodu vyčíslil na více než 2 000 korun. Pachateli hrozí za uvedené jednání trest odnětí svobody až na dva roky.

o Frýdek-Místek

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro přečiny krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku ve věci vloupání do vozidla. Poškozený muž ho zaparkoval (a uzamkl) u domu ve Frýdku-Místku. Když přišel po pár desítkách minut k automobilu zpět, zjistil, že neznámý pachatel si zřejmě všiml peněženky ponechané na sedačce a po násilném vniknutí do vozidla ji odcizil. Celková škoda, která vznikla odcizením a poškozením, je předběžně odhadnuta na více než 10 000 korun. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání až dvouletý trest odnětí svobody.



o Nošovice

Podle dosud zjištěných informací vnikl neznámý pachatel po protlačení okna, které bylo otevřené v poloze tzv. mikro, do bytu v Nošovicích (okres Frýdek-Místek). Odcizil různé věci, například hrací konzole. V tomto případě se škoda pohybuje ve výši téměř 20 000 korun. Neznámý pachatel je podezřelý z přečinů krádeže a porušování domovní svobody, za které mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

por. Mgr. Soňa Štětínská

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku a prevence, 5. května 2019

vytisknout e-mailem