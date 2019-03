Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Víkendové zprávy z Moravskoslezského kraje

Ms kraj

Frýdek-Místek - Řidič nadýchal přes dvě a půl promile

V pátek 8. března 2019 přistihli policisté z obvodního oddělení ve Frýdku-Místku silně opilého řidiče. Krátce před dvaadvacátou hodinou zastavili na ulici Pionýrů ve Frýdku-Místku osobní automobil značky Škoda Fabia, který řídil čtyřiatřicetiletý muž. Policisté ho během kontroly vyzvali k provedení dechové zkoušky na alkohol, při které postupně nadýchal hodnoty přesahující dvě a půl promile alkoholu v krvi. Policisté řidiče na místě zadrželi a převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí až jeden rok vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Ostrava - Vloupání do vozidla

Dosud neznámý pachatel v době od 18:30 hodin dne 9. března 2019 do 02:30 hodin dne 10. března 2019, v Ostravě na ulici Vítkovická, vnikl do osobního vozidla značky Škoda Octacia, odkud odcizil autorádio a sportovní potřeby. Při vloupání došlo ještě k poškození zámku dveří na vozidle. Majiteli vozidla způsobil škodu ve výši přesahující 11 tisíc korun. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody až na dva roky.

Bruntál - Poškození vozidel

Bruntálští policisté pátrají po neznámém pachateli, který měl v pátek v dopoledních hodinách poškodit dvě vozidla zaparkovaná na parkovišti u bytového domu na třídě Obránců míru v Bruntále. Na dvou vozidlech značky Škoda nezjištěným způsobem poškodil skleněnou výplň zadních pátých dveří, čímž způsobil majitelům škodu za téměř 20 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci. Za toto jednání hrozí pachateli trest odnětí svobody až na jeden rok.

Nový Jičín - Odcizil 10 litrů domácí slivovice

Dosud neznámý pachatel v době od 7. do 8. března 2019 násilím vnikl do sklepních prostor bytového domu na ulici Smetanovy sady v Novém Jičíně. Následně zde opět násilím překonal vstupní dveře do několika sklepních kójí a z jedné z nich odcizil 10 lahví domácí slivovice. Svým jednání způsobil škodu za téměř 6 tisíc korun. Pachatel se v tomto případě dopustil hned dvou trestných činů, a to přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody, za které mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Petr Směták

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku a prevence, 10. března 2019

