Ve správný čas na správném místě…

Ms kraj - hned ve dvou případech se podařilo policistům moravskoslezské speciální pořádkové jednotky být ve správný čas na správném místě.

Hned ve dvou případech se v posledních dnech podařilo policistům moravskoslezské speciální pořádkové jednotky být ve správný čas na správném místě a naplnit tak význam hesla „Pomáhat a chránit“.

V prvním případě policisty upozornil všímavý řidič na muže stojícího za zábradlím nadjezdu nad silnicí I/48 ve Frýdku-Místku. Poté, co policisté přijeli na místo a vystoupili z vozidla, začal muž vyhrožovat ukončením svého života skokem z mostu. Své výhružky ještě umocnil tak, že se nakláněl do volného prostoru pod ním a držel se zábradlí jen jednou rukou. Jeden z policistů zahájil s mužem krizovou komunikaci, zatímco druhý policista na místo přivolal zdravotnickou záchrannou službu. Muž si stěžoval na rodinné problémy, po krátké chvíli se jej však podařilo policistovi přesvědčit, aby přelezl zábradlí na druhou stranu a následoval hlídku ke služebnímu vozidlu. Poté si jej do péče převzali zdravotníci. Muž byl pod vlivem návykových látek.

O několik dní později policisté vykonávající činnost v rámci opatření „Bezpečně na horách“ nalezli uprostřed sjezdovky v Dolní Lomné na Frýdecko-Místecku ležet mladou dívku, která si při pádu na lyžích poranila dolní končetinu. Policisté na místo přivolali horskou službu a zároveň místo neprodleně označili vztyčenými překříženými lyžemi tak, aby bylo viditelné a nedošlo k případné kolizi s ostatními lyžaři. Mezitím dívce poskytli tepelný komfort. Po příjezdu horské služby pomohli policisté s přiložením nafukovací dlahy na poraněnou nohu a poté dívku umístili na záchranné saně horské služby. Těmi pak byla přepravena po sjezdovce dolů až k místu, kde byla předána zdravotnické záchranné službě.

1. února 2022

oddělení tisku

1. února 2022

