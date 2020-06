Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Vážné nehody v kraji

Ms kraj - Během silných dešťů došlo na silnicích napříč krajem k několika nehodám. Výsledkem je úmrtí, těžké zranění, alkohol i zákaz řízení.

Třinec, 26. června, 15.20 hod.

V Třinci na světelné křižovatce Lidické ulice řidič nákladního vozidla narazil do motocyklisty. Řidič (58) nákladního vozidla Iveco při odbočování vlevo zřejmě nedal přednost motorkáři, který do křižovatky přijížděl z protisměru ve směru od Oldřichovic. Motorkář (44) jedoucí na motocyklu zn. Aprilia byl s vážnými zraněními převezen do ostravské fakultní nemocnice. Zkouška na alkohol byla provedena u řidiče nákladního vozidla, byla negativní. U motorkáře byl proveden odběr v nemocnici.

Karvinsko – Horní Bludovice, 26. června

O půl desáté večer na Karvinsku občan Belgie jel vysokou rychlostí ve vozidle BMW. Poblíž autobusové zastávky U Lípy zřejmě řízení nezvládl a naboural do před ním jedoucího vozidla. Po střetu vozidel byla řidička vozidla Seat Leon (37) převezena do místní nemocnice. Podle lékařů zranění ženu neohrožují na životě. Do nemocnice byl převezen i spolujezdec z vozidla BMW. Policisté na místě nehody zjistili, že řidič – cizinec usedl za volant v podnapilém stavu. Dechová zkouška prokázala 1,8 promile. Nadto po lustraci vyšlo najevo, že muž (30) má platný zákaz řízení vydaný Magistrátem města Havířov s platnosti do července letošního roku. Muž byl na místě zadržen. Dnes budou probíhat další procesní úkony. Je důvodně podezřelý ze spáchání přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření úředního rozhodnutí a vykázání.

Opavsko – obchvat Kateřinek, 26. června

Po desáté hodině večer havaroval na silnici I/11, obchvat Kateřinek, za dosud nejasných okolností motorkář (42). S vysokou pravděpodobností muž na motorce zn. Yamaha jel po silnici vysokou rychlostí, zřejmě podcenil mokrou silnici a své schopnosti. Motorkář před mírně levotočivou zatáčkou na přímém úseku silnice nepřizpůsobil rychlost zejména svým schopnostem, vlastnostem motocyklu, dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním podmínkám s motocyklem vyjel vpravo do silničního příkopu. Ze sedadla stroje byl vymrštěn a narazil do dopravní značky. Po nárazu utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel.

Vyšetřováním příčin a okolností dopravních nehod se v následujících dnech budou zabývat služby kriminální policie Územních odborů v Karviné, Opavě a dopravní policisté Třinec.

por. Mgr. Bc. Zlatuše Viačková, zpravodajství 27. června 2020

