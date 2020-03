Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Tři mladíci obviněni ze zločinu ...

Ms Kraj - Seniorka vyrušila mladíky z krádeže….

Kriminalisté z 2. oddělení obecné kriminality v Ostravě v těchto dnech zahájili trestní stíhání třech mužů (26, 19, 18 let) ze spáchání zločinu krádeže.

Po předchozí domluvě mladíci měli vniknout na pozemek jedné z provozoven v Ostravě v Radvanicích. Nejdříve si svůj lup v podobě kovového odpadu a dvou starších pneumatik měli nachystat za plot firmy a následně část věcí si měli odvést. Zbylou část kovového odpadu už nestačili odcizit z důvodu, že je měla vyrušit žena, která je při činu viděla. Proto na ně zakřičela a mladíci utekli. Následně se na místo dostavili policisté, kteří bezprostředně po činu dopadli dva podezřelé muže. Tito se po chvíli mužům zákona přiznali ke krádeži tzv. šrotu a také doznali, že na tento skutek byli tři. Kriminalisté operativní činností vypátrali i třetího podezřelého muže. Následovaly procesní úkony, při kterých komisař podezřelým mužům sdělil, že jim za krádež plechů nyní hrozí trest odnětí svobody až na osm let, a to z důvodu nouzového stavu. Na to jeden již z obviněných mužů do výslechu uvedl: „Ani nevím, co to znamená. Na zprávy se nedívám, ani nečtu noviny…“

Zajištěný lup byl vrácen majiteli.

Uvedeného jednání se dopustili v době nouzového stavu, proto trojici pachatelů hrozí trest odnětí svobody za zločin od dvou do osmi let. Za normálních okolností je trestní sazba u tohoto přečinu maximálně dva roky, v době nouzového stavu je tedy hrozící až čtyřnásobně přísnější. Nelze tedy ani konat zkrácené přípravné řízení.

Zpřísnění trestní sazby v době stavu nouze týká také například podvodu či zpronevěry.

por. Bc. Eva Michalíková

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku, 18. března 2020

vytisknout e-mailem