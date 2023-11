Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Těžké ublížení na zdraví s následkem smrti

MS kraj - Krajští kriminalisté obvinili ženu z páteční události

V pátek 10. listopadu 2023 ve večerních hodinách policisté z Ostravy vyjížděli k události, kde na následky zranění zemřel 20letý mladík. Při následném zjišťování informací se ukázalo, že mezi partnery (20 letým mužem a 43letou ženou) mělo dojít ke slovnímu konfliktu, který následně vygradoval k fyzickému napadení, které si vyžádalo bodnořezné poranění muže. I přesto, že žena zavolala poraněnému partnerovi lékařskou pomoc, museli lékaři i přes poskytnutí první pomoci následně konstatovat smrt.

V souvislosti s touto událostí byla pátečního večera žena zadržena. Dechovou zkouškou u ní muži zákona zjistili alkohol v dechu přes 1,5 promile. Případ si do své gesce následně převzali kriminalisté z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Ihned se začali zabývat okolnostmi případu, co tomu vše předcházelo, a v neposlední řadě shromažďovali informace, aby rozklíčovali samotnou událost.

Dnešního dne vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 43leté ženy, kterou obvinil z trestného činu těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. V případě odsouzení ženě hrozí pobyt za mřížemi od 8 do 16 let. Také bude dán podnět k návrhu na vzetí do vazby.

dne 12. listopadu 2023

por. Bc. Eva Michalíková

