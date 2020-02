Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Střet dvou vozidel

Bruntál - vážná nehoda mezi obcí Nové Heřminovy a Bruntálem

Dnes 3. 2. 2020 kolem 15:00 hodiny na silnici 1/45 mezi obcí Nové Heřminovy a Bruntál došlo k vážné dopravní nehodě. S vozidlem Škoda jela 35letá řidička, která z dosud nezjištěných příčin na rovném úseku vozovky vyjela do protisměru. Zde se čelně střetla s protijedoucím vozidlem Land Rover, který řídila 50letá žena. Při nehodě došlo ve vozidle Škoda k velmi těžkým zraněním řidičky a několika měsíčního dítěte. Zdravotníci je transportovali do nemocnice v Ostravě. Ve vozidle Land Rover utrpěly tři osoby lehké zranění a byly převezeny k ošetření do nemocnice v Krnově. Příčiny a další okolnosti nyní prověřují bruntálští kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty. Silnice byla přes dvě hodiny uzavřena a policisté odkláněli dopravu přes obec Oborná.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

3. 2. 2020

