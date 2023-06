Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Rozbil výlohy

Karviná - odcizením věcí způsobil škodu ve výši 2 200 korun, ovšem poškozením zhruba 60 000 korun

Karvinští kriminalisté v těchto dnech obvinili osmadvacetiletého muže ze spáchání přečinů krádeže vloupáním a poškození cizí věci.

V únoru došlo v Karviné ke dvěma vloupáním do obchodů. Cestu si v té době neznámý pachatel zvolil přes skleněné výkladce. V prvém případě odnesl zboží, jehož si majitelka cenila na zhruba 2 200 korun. Ovšem škoda, způsobená rozbitím výlohy byla odhadnuta na 15 000 korun. Následující den došlo k obdobným způsobem k pokusu vloupání do zlatnictví. Sklo výlohy sice opakovanému útoku odolalo, ovšem škoda byla vyčíslena na 45 000 korun.

Následovaly hodiny důsledné práce při vyhodnocování zajištěných stop z obou vloupání, výpovědích poškozených i možných svědků a dalších indicií. Nejen to, ale v neposlední řadě také místní a osobní znalost a spolupráce karvinských policistů a kriminalistů vedla k ustanovení možného pachatele.

Muž kriminalistům vypověděl, že věci z první krádeže prodal neznámé osobě za 200 korun a za utržené peníze si pořídil drogy. Uvedl, že do druhé výlohy se pokusil „dostat“ opakovaně. Po prvním úderu do skla se rozezvučel alarm, takže utekl a v úkrytu počkal, až policejní hlídka odjede. Ovšem, jak sám vypověděl, výloha odolala i druhému pokusu o rozbití, takže z místa odešel.

Za přečiny, z kterých je obviněn, mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

22. 6. 2023

Odkazy do noveho okna Rozbitá výloha 1 Detailní náhled Rozbitá výloha 2 Detailní náhled

vytisknout e-mailem