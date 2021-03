Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

"Prevence pro seniory..."

MSK - preventivní informace pro seniory

Mezi nejzranitelnější oběti trestního jednání náleží senioři. Pandemická situace zapříčinila často i ztrátu osobních kontaktů seniorů a další výrazná negativa (pocity osamění, sociální vyloučení aj.). Nicméně i v současné době se setkáváme s případy, kdy seniory kontaktují cizí lidé s různými záminkami s cílem získat jejich často celoživotní úspory (o aktuálnosti tématu svědčí i poslední ze zveřejněných případů např. nebo viz aj.). V osvětových aktivitách tak preventisté pokračují i v době koronaviru a snaží se nalézt nové způsoby, jak zatím jen „nekontaktně“ zajistit efektivní informování seniorů v oblasti bezpečného chování. Pomineme-li standardní informování obyvatel prostřednictvím médií (jež je realizováno), bezpečnostní doporučení jsou cílena k dříve narozeným také prostřednictvím preventivního materiálu, určeného právě seniorům. Preventisté distribuovali informační materiál do domovů seniorů v závěru roku 2020 (viz), pokračují i v roce letošním (více v textu). Knihy Černá kronika aneb ze soudních síní obdrželi také obyvatelé Komunitního domu seniorů Ostrava-Bartovice.

Nicméně nejen na dříve narozené v domovech seniorů v této nelehké době, kdy se ještě nemůžeme potkávat, myslíme. Intenzivně se snažíme nalézt nové cesty také k dalším seniorům. Informace bezpečnostního rázu si prostřednictvím křížovek, kvízů, her či knihy moravskoslezské policie, mohli v březnu připomenout pacienti Léčebny dlouhodobě nemocných v Klokočově. Pacienti léčebny si mohou připomenout pravidla bezpečného chování také při hře „Kterak se obětí nestáti“, jejímž cílem je seznámit veřejnost se základními pravidly, aby se nestala obětí trestného činu (více). Dále mají pacienti k dispozici publikaci moravskoslezské policie Černá kronika aneb ze soudních síní. Kniha obsahuje dvanáct příběhů zachycující nejčastější nebo nejzávažnější páchané trestné činy na seniorech (např. podvod s legendou vnuk, rizikové situace v dopravě a mnohé další). Případ je vždy ukončen poučením, jak se v takové situaci chovat, eventuálně jak se jí vyhnout. Zvolený děj jednotlivých povídek byl inspirován zpravidla skutečnými příběhy. Reakce pacientů i zdravotníků naleznete ve zprávě Fakultní nemocnice Ostrava viz. Identicky byl obdobný preventivní materiál distribuován do denního stacionáře pro seniory v Odrách.

Moravskoslezští preventisté se však snaží nalézt způsob, jak předat bezpečnostní doporučení i seniorům, kteří žijí sami ve svých domácnostech. Díky vstřícnosti sociálních pracovníků, zajišťujících péci v domácím prostředí seniorů, se kýžené informace, jak se zachovat v kritické chvíli ohrožení protiprávním jednáním, dostalo i do těchto domácností seniorů a to napříč regionem. Dle pozitivních reakcí seniorů jim křížovky, kvízy či knihy zpříjemnily i volný čas. Naše poděkování za vstřícnost a pomoc při cíleném informování seniorů v této době limitované pandemií (kdy zatím není možné zajistit běžné besedy pro seniory) náleží pracovníkům sociální péče pro seniory Charitního střediska Matky Terezy v Ostravě i Charity Odry.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

mjr. Mgr. Gabriela Pokorná

vrchní komisař oddělení prevence

28. března 2021

