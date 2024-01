Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Přelom roku z pohledu policie

Ms kraj: Policisté řešili množství událostí a hovorů, nezaznamenali však mimořádnou nebo zcela výjimečnou událost

Na přelomu roku nezaznamenali moravskoslezští policisté z hlediska bezpečnosti a veřejného pořádku mimořádnou nebo zcela výjimečnou událost. Z pohledu řešených událostí a hovorů na tísňovou linku 158 byl nejexponovanější čas od půlnoci do jedné hodiny ranní.

Do silvestrovské půlnoci byl „klid před bouří“, tedy žádný razantní nárůst přijatých oznámení na linku 158 nebo událostí, které by policisté řešili oproti běžnému dni. Situace se, stejně jako každý rok, změnila úderem „dvanácté“. Pro představu: policisté řeší v průběhu roku za den přes 300 věcí, přičemž jen za prvních pět hodin roku letošního bylo více než 230 takovýchto výjezdů a reakcí. Rekordmanem byla první hodina - policisté řešili 85 událostí, tedy co 43 vteřin jednu. Podotýkám, že počet hovorů na tísňovou linku 158 je o poznání vyšší, v některých chvílích může býti až dvojnásobný, ale ne vše oznámené patří k řešení policii, anebo k jedné věci přijmou operátoři tísňové linky 158 na operačním středisku více hovorů.

Oznámení jsme přijímali od občanů průřezově z celého Moravskoslezského kraje a spektrum bylo opravdu široké. Policisté řešili případy výtržností i narušení veřejného pořádku, zaznamenali jsme nejedno fyzické napadení i skutky majetkové. Kolem půlnoci a v prvních chvílích nového roku si prim v oznámeních na linku 158 držela jednoznačně volání ohledně rušení nočního klidu a pro někoho hlasité oslavy doprovázené pyrotechnikou. Početně se jim blížila oznámení o vzájemných konfliktech a neshodách. Asi nepřekvapí, že v mnoha případech hrál svou roli alkohol.

Policisté řešili samozřejmě část událostí v úzké součinnosti se zdravotníky, hasiči a strážníky městské policie – ať šlo o oblast veřejného pořádku, oznámení o podnapilých osobách, zahoření či škody způsobené pyrotechnikou. Konkrétněji, asistovali jsme hasičům u několika desítek zahoření například popelnic, věcí na balkonech či tújí od rachejtlí. Dále, asistovali jsme zdravotníkům u dvou případů v té chvíli drobných poraněních způsobených manipulací s pyrotechnikou, nicméně nemáme informace o vážnějších zraněních.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 1. ledna 2024

