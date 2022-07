Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

POZOR na falešné bankéře!

MS kraj - policisté varují před podvodníky

Dnešní moderní doba nahrává podvodníkům, kteří se svou obětí nemusí přijít do fyzického kontaktu. Stačí jim pouze telefon a věrohodný scénář, aby svou oběť připravili o několik desítek či stovek tisíc korun!

K velmi častým scénářům takových podvodníků patří vydávání se za bankovního úředníka. Pachatel volá se smyšleným příběhem o napadení bankovního účtu, snaží se ve své oběti vyvolat strach o její finanční prostředky a pod tímto tlakem donutit volaného, aby neodkladně převedl své peníze na zabezpečený účet a nepřišel tak o své úspory. K tomuto pachatelé používají tzv. spoofingu. To znamená, že používají napodobeninu čísla banky, případně policie.

Během telefonního hovoru pachatel nabádá volaného, aby vybral veškerou finanční hotovost, případně si ještě sjednal úvěr a celý tento finanční obnos následně vložil do bitcoinmatu. Před vložením hotovosti zašle své oběti QR kódy, na základě kterých je zapotřebí peníze do vkladomatu vložit. Tyto kódy mají údajně zajistit vklad na zabezpečený účet. Pro zvýšení věrohodnosti svého tvrzení pachatel, coby bankovní úředník, přepojí poškozeného na falešného policistu, který doporučí s bankéřem spolupracovat dle sdělených informací. Poškozený pak v obavě o své peníze pachateli vyhoví, peníze vkládá v dobré víře do bitcoinmatu, avšak tímto krokem se připraví o vloženou finanční hotovost.

Policisté v této oblasti mimo jiné věnují velkou pozornost preventivním aktivitám, aby se tyto informace dostaly k nejvíce občanům a ti se následně nestávali dalšími podvedenými. Jednou z těchto aktivit je i umisťování preventivních letáků s varováním přímo na bitcoinmaty. Největší dosah informovanosti však zajišťuje spolupráce s médii a bankovními ústavy.

V médiích například proběhlo:

Rozhovor v Českém Rozhlase: https://ostrava.rozhlas.cz/vydavaji-se-za-bankere-i-policisty-a-okradaji-duverive-lidi-o-uspory-8765326

Článek na webu Policie ČR: Pozor, volá bankéř! - Policie České republiky

por. Bc. Miroslav Kolátek

oddělení prevence

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

vytisknout e-mailem