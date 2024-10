Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Pomoc přišla včas

Bruntálsko - policisté z obvodního oddělení Vrbno pod Pradědem násilně vstoupili do obydlí za účelem první pomoci

Obavy o svého kamaráda a souseda měla v pondělí 7. října 2024 žena z Karlovic na Bruntálsku. Několik dní ho viděla ani potkala v bytovém domě, ve kterém oba žijí. Nikdo se ozýval ani při bušení na dveře jeho bytu. Své znepokojení oznámila policistům z obvodního oddělení ve Vrbně pod Pradědem, kteří neváhali a ihned vyrazili na místo.

Po rychlém vyzpovídání dalšího ze sousedů, který se měl od neděle také marně snažit se svým kamarádem spojit, zkusila hlídka ještě jednou silně zabušit na dveře, ovšem stále bez odezvy. Ještě před násilným vstupem do bytu policisté využili toho, že se právě opravuje střecha bytového domu. Vypůjčili si žebřík zde přítomných řemeslníků a nahlédli do jednoho z oken bytu. Zde již viděli nehybně ležícího muže středního věku. Z důvodu obavy o jeho život policisté vyrazili vstupní dveře bytu a ihned začali s poskytováním první pomoci. Muž měl být při vědomí, ale s hlídkou komunikovat s obtížemi. Bylo však zřejmé, že potřebuje urgentní lékařskou pomoc, jelikož se nemohl téměř hýbat. Přivolaným záchranářům policisté na místě asistovali také u transportu zraněného do sanitního vozu.

Díky starosti sousedů, výborné práci policistů na místě a přivolaným záchranářům se dostalo muži pomoci v jeho závažné zdravotní indispozici.

prap. Jan Segsulka

oddělení tisku, 11. října 2024

