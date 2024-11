Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policisté objasnili sérií krádeží vloupáním

Bohumín: Vytrhané kabely ze zdi byly pod proudem, což muž nevěděl. Proud ho paralyzoval.

Policistům z obvodního oddělení Bohumín v úzké součinnosti s kriminalisty z 2. oddělení obecné kriminality se podařilo díky místní znalosti a současně profesionální práci objasnit v krátké době sérii bohumínských krádeží. Podezřelý měl za odcizené věci utržit přes deset tisíc korun, škody jsou ale statisícové. Při jedné z krádeží kabelů měl muže zasáhnout elektrický proud, dráty nebyly totiž odpojeny od rozvodné sítě…

Bohumínští policisté přijali v podstatě v jednom týdnu ke konci října oznámení o třech krádežích vloupáním na různých místech města. Spojili síly, jak se říká, s karvinskými kriminalisty z 2. oddělení obecné kriminality. Společně analyzovali shromážděné informace, pracovali se zajištěnými stopami, těžili i z místní a osobní znalosti. Za pár dnů již bylo zřejmé, že případy spolu souvisí, důkazy totiž vedly k muži z Karvinska.

Ten měl v prvním případě přelézt oplocení, vniknout do průmyslové haly a vyrvat ze zdi měděné kabely. Pomáhat si měl i nářadím. Jeho domněnka, že upevněné kabely nejsou zapojeny v rozvodné síti a tedy pod proudem, byla mylná. Dostal výboj, proud ho měl na chvíli paralyzovat a nepěkně zranit na ruce. Z místa měl ale poté odejít a za kabely utržit zhruba 10 000 korun. Poškozená společnost vyčíslila hodnotu odcizených kabelů, ale i dalších věcí, na téměř 300 000 korun a jako další škodu přičetla v podstatě totožnou sumu, neboť „nezvaný host“ poškodil elektroinstalaci a „vyhodil“ proud v celém areálu. Muž se měl vloupat i do dalšího areálu, rovněž tak měl zavítat i do jemu známé sběrny surovin na Karvinsku, ve které měl běžně odevzdávat šrot. Odnést si měl deseti kila mědi a prodat je ve sběrně jiné. Tyto dvě společnosti vyčíslily škodu na zhruba 30 000 korun.

Na základě shromážděných důkazů sdělili bohumínští policisté 30letému muži z Bohumína ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestných činů krádeže spáchané vloupáním a poškození cizí věci. Muži hrozí trest odnětí svobody od jednoho do pěti let. Má bohatý trestní rejstřík, převažují majetkové skutky. Výše popsaného jednání se měl dopustit, přestože byl pro krádež v posledních třech letech odsouzen. Své jednání nepopírá, něco málo přes 10 000 korun získaných prodejem odcizeného materiálu, měl utratit pro svou potřebu za různé věci. Policisté zajistili část odcizených věcí a navrátili je majitelům.

por. Mgr. Soňa Štětínská

8. listopadu 2024

