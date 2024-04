Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policisté asistovali při porodu

Ms kraj - zdravá holčička se narodila na 44. km dálnice D56.

Nezapomenutelný zážitek mají kolegové z oddělení silničního dohledu odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, prap. Jaroslav Masnica a prap. David Machanec, kteří včera 10. dubna 2024 odpoledne asistovali u překotného porodu.

Vše začalo, když v odstaveném pruhu na silnici D56 u sjezdu na Paskov za hlídkou, která zde prováděla silniční kontrolu u jiného řidiče, zastavilo vozidlo. Z něj vystoupil řidič, který policistům uvedl, že potřebuje pomoc. Jeho žena začala rodit a dojet do porodnice nestihnou. V tom okamžiku ženě praskla voda a porod začal. Kolegové nezaváhali ani na chvilku. Rodičku pomohli uložit na zadní sedadlo automobilu, jeden z policistů komunikoval s operátorkou zdravotníků a informace předával nastávajícímu otci, který své ženě při porodu pomáhal.

Během krátké doby na svět přišla zdravá holčička. Policisté ženu i dítě zabalili do termofólie, aby zajistili jejich tepelný komfort. Následně přijeli zdravotníci, kteří si maminku s miminkem převzali do péče. Policisté pomohli se zajištěním vozidla a celá rodina odjela se zdravotníky do nemocnice. Muži zákona na tento den rozhodně dlouho nezapomenou.

Přejeme novopečeným rodičům i dítěti hodně štěstí, zdraví a další dobrodružství vždy jen se šťastným koncem.

mjr. Pavla Jiroušková

11. dubna 2024

Odkazy do noveho okna porod Detailní náhled policisté pomohli na dálnici s porodem Detailní náhled

vytisknout e-mailem