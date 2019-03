Policejní pohádky v Karviné

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policejní pohádky si karvinské děti poslechly v knihovně

V pátek 8. března se v dětském oddělení knihovny Městského domu kultury v Karviné setkali policisté s žáky prvních tříd Základní školy Cihelní. Malým posluchačům byla připomenuta existence knihy Policejních pohádek.

Dva policejní preventisté přítomným prvňákům knihu představili a poté z ní přečetli příběh „O Martínkovi, Elišce a tuze divném člověku, který byl milý“ a „Jak Julie zapálila les“. Oba příběhy s dětmi po přečtení rozebrali a vysvětlili dětem, jak by se měly v situacích, které pohádky popisovaly, správně zachovat. Děti odpovídaly se zaujetím a především správně. Znaly i telefonní čísla na tísňové linky a společně s policisty si vysvětlili, jak takové správné oznámení na tísňovou linku vypadá. Rovněž však bylo posluchačům vysvětleno, že tyto linky by se neměly zneužívat. V závěru společně strávené dopolední chvilky děti od policistů obdržely malé dárky v podobě omalovánek, pexesa, záložek do knih, rozvrhů hodin a plakátů s tématem Policejních pohádek. Každá třída rovněž obdržela zmiňovanou knížku, aby se žáci mohli seznámit i s ostatními preventivními příběhy.

Tisková zpráva za dne 8.3.2019

Bc. Miroslav Kolátek

oddělení tisku a prevence

