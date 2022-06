Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Ovlivňování veřejných zakázek

Ms kraj: Trestní věc dozoruje evropský pověřený žalobce

Trestnou činnost spočívající v ovlivňování průběhu veřejných zakázek v oblasti stavebních prací z našeho regionu rozkryli moravskoslezští kriminalisté specializující se na závažnou hospodářskou kriminalitu. Věc, ve které v těchto dnech zastíhali kriminalisté čtveřici mužů, dozoruje státní zástupce z Úřadu evropského veřejného žalobce.

Před rokem se začali kriminalisté odboru hospodářské kriminality krajského ředitelství zajímat o několik veřejných zakázek v oblasti stavebních prací. Postupným rozplétáním jednotlivých nitek klubíčka vše dostávalo zřejmé obrysy a potvrzovala se prvotní podezření. Práce to však nebyla nikterak jednoduchá, kriminalisté realizovali desítky procesních úkonů a detailně prověřovali množství informací a skutečností. Jednalo se o veřejné zakázky a kriminalisté tak zajišťovali a analyzovali kromě jiného digitální zařízení a obecně elektronická data, zabývali se materiály listinnými i elektronickými, například z veřejných zdrojů, vyžadovali informace od osob, rovněž tak bankovních institucí a podobně. Je neoddiskutovatelné, že uvedené klade i na zkušené kriminalisty vysoké nároky, primárně na jejich erudovanost a preciznost.

Krajští kriminalisté profesionální prací zadokumentovali, že 38letý muž z Brněnska s vazbami na Moravskoslezský kraj měl z pozice administrátora nebo spřízněných společností, nabízejících služby v oblasti veřejných zakázek, účelově zužovat okruh firem, které se mohly do veřejné soutěže zapojit. Při jednání se zadavateli měl činit vše pro to, aby se nepřihlásily společnosti, nad nimiž by neměl vliv. Schůzky, na kterých měl domlouvat detaily výběrových řízení, měly jediný cíl - vítězství předem vybrané společnosti. Nic nebylo samozřejmě zadarmo, měl si vždy říci o procenta z hodnoty zakázky. Hovoříme zde o pěti veřejných zakázkách v celkové hodnotě kolem 170 milionů korun z posledních dvou let na různé stavební práce v našem kraji, například rekonstrukce základních či mateřských škol. Muž si měl říkat o částky v jednotkách procent z „vyhrané“ zakázky, u zakázky finančně nejobjemnější se jednalo o neoprávněný prospěch téměř 2 milionů korun. Celkově měl neoprávněně získat přes 3 miliony korun, v pokusu pak hovoříme o téměř 6 milionech korun.

Muže bychom mohli označit jako organizátora, přičemž do hry vstupovali po vzájemné domluvě další tři muži (ve věku 45, 47 a 48 let z Třince a dvou obcí na Karvinsku a Frýdecko-Místecku). Ti se měli účastnit výběrových řízení jako takzvané „křoví“, tedy účastníka, který dané řízení vyhrát neměl a nemohl. Druhou variantou bylo, že tímto způsobem předmětná řízení vyhrávaly právě jejich firmy.

Jedna ze zakázek byla určitou sumou spolufinancovaná Evropskou unií. Do případu tak vstoupil Úřad evropského veřejného žalobce zabývající se skutky nejzávažnější hospodářské kriminality týkající se unijních financí. Úřad funguje od roku 2017, přičemž činnost samotnou vykonávají evropští pověření žalobci (státní zástupci) v jednotlivých členských státech unie. A tuto konkrétní věc dozoruje právě evropský pověřený žalobce, se kterým kriminalisté samozřejmě standardně, velmi úzce, při realizaci spolupracují.

Vrchní komisař odboru hospodářské kriminality krajského ředitelství v těchto dnech obvinil 38letého muže ze spolupachatelství zločinů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a podplacení, dále z přečinů poškození finančních zájmů Evropské unie a přijetí úplatku. Muže ve věku 45 a 48 let obvinil ze spolupachatelství zločinů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a podplacení. Poslední, 47letý muž, je obviněn z pokusu zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, ve formě spolupachatelství. Organizátor je stíhán vazebně, u ostatních je vedeno trestní řízení na svobodě. Všichni obvinění jsou ohroženi trestní sazbou v rozmezí od dvou do osmi let.

Kriminalisté provedli šest domovních prohlídek a jedenáct prohlídek jiných prostor (kanceláří a motorových vozidel). Zajistili kromě jiného množství listinných materiálů, výpočetní techniku a necelé 3 miliony korun v hotovosti. Odborné zkoumání zajištěných věcí je nyní v rukou specialistů z odboru kriminalistické techniky a expertiz a odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství.

Vyšetřování bude i nadále probíhat, kriminalisté budou v dalším období realizovat jednotlivé úkony trestního řízení. Není tak vyloučeno rozšíření trestního stíhání.

